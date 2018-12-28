Зико: «Отсутствие титула чемпиона мира не умаляет заслуг Месси»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико поделился мнением о том, что Лионель Месси никогда не выигрывал чемпионат мира. Бразилец все равно считает игрока «Барселоны» великим.

«Это не должно его расстраивать. Сегодня люди думают только о титулах. Думаю, важнее карьера и то, как ты работал. Футбол – коллективная игра, зачастую все зависит не только от тебя. Нужно, чтобы вся команда играла хорошо.

Можно решить исход отдельных игр, но не всего турнира. Тот факт, что Месси не выиграл чемпионат мира, не умаляет его заслуг. Йохан Кройфф не выигрывал его, но навсегда останется одним из величайших игроков, это касается многих.

Сегодня все завязано на том, кто лучший. Но Криштиану и Лео никогда не переставали играть на команду», – сказал Зико.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com