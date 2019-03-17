Егор Титов: «Спартак» может воспользоваться сложным графиком «Зенита»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в рамках 20-го тура РПЛ. Он считает, что московский клуб может победить команду Семака.

«Зенит» имел шансы в первом тайме матча с «Вильярреалом». Были возможности у Азмуна. Не забил. А потом уже все закончилось. «Вильярреал» свои моменты реализовал. И теперь «Спартак» может воспользоваться сложным графиком «Зенита». Сложнейшие игры были, перелеты. В каждом матче приходилось «Зениту» выкладываться, даже дома с «Уфой». А играли практически основой.

Думаю, «Спартак» побежит сразу, постарается подавить «Зенит» за счет свежести. По тому, что я вижу от «Зенита», он точно не фаворит. Игры толковой не видно. Преимущество своего поля должно сказаться. Поэтому я поставлю на победу «Спартака», — сказал Титов.

Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 17 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров