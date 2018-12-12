У тер Штегена в «Барселоне» появился конкурент

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча против «Тоттенхэма». Специалист отдельно похвалил голкипера команды Яспера Силлессена. 

«Быстрый гол успокоил нас и дал преимущество.Но во втором тайме мы потеряли свою игру, а «Тоттенхэм» стал рисковать, и рисунок игры поменялся. Силлессен выделяется в каждом матче. Иметь такого вратаря в команде – настоящая роскошь. Он мог бы стать основным вратарем», — заявил Вальверде.

Встреча команд в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов завершилась ничьей (1:1).

Напомним, что в Лиге чемпионов в группе В «Барселона» лидирует с 14 очками. «Тоттенхэм» располагается на второй строчке с восьмью очками.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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