У тер Штегена в «Барселоне» появился конкурент

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча против «Тоттенхэма». Специалист отдельно похвалил голкипера команды Яспера Силлессена.

«Быстрый гол успокоил нас и дал преимущество.Но во втором тайме мы потеряли свою игру, а «Тоттенхэм» стал рисковать, и рисунок игры поменялся. Силлессен выделяется в каждом матче. Иметь такого вратаря в команде – настоящая роскошь. Он мог бы стать основным вратарем», — заявил Вальверде.

Встреча команд в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов завершилась ничьей (1:1).

Напомним, что в Лиге чемпионов в группе В «Барселона» лидирует с 14 очками. «Тоттенхэм» располагается на второй строчке с восьмью очками.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА