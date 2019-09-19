Лига Европы. Группа C. «Краснодар» крупно уступил «Базелю» на выезде

В первом туре Лиги Европы «Краснодар» играл на выезде с «Базелем». Встреча закончилась разгромным поражением российского клуба.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур.

БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) — КРАСНОДАР (РОССИЯ) — 5:0 (2:0)

Базель. 19 сентября.

Стадион: «Санкт-Якоб Парк».

Судья: Маттиас Гестраниус (Финляндия).

«Базель»: Омлин, Видмер, Джемерт, Альдерете, Петретта, Джака, Штокер (Окафор, 58), Фрай, Дзуффи (Кампо, 81), Бюа, Артур (Риверос, 66).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Ольссон (Намли, 60), Камболов (Уткин, 46), Вильена, Вандерсон, Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67).

Голы: 1:0 — Бюа (9), 2:0 — Бюа (40), 3:0 — Дзуффи (52), 4:0 — Вильена (54, автогол), 5:0 — Окафор (79).

Предупреждения: Штокер (51), Мартынович (63).

22 (9) удары (в створ) 21 (5)

12 фолы 9

2 офсайды 1

2 угловые 2

53 % владения мячом 47

Встреча началась с быстрого гола «Базеля». Мартынович сделал поперечную передачу, которую перехватил Бюа. Швейцарец вышел один на один и пробил мимо вратаря. После пропущенного мяча «Краснодар» начал создавать атаки, но не смог забить. Зато перед перерывом удалось это сделать Бюа, который вновь реализовал выход на рандеву с Сафоновым. Во втором тайме «Базель» забил еще три гола. Сначала отличился Дзуффи, который подобрал мяч на линии штрафной и направил его в нижний левый угол. Почти сразу же Вильена забил в свои ворота после подачи с фланга. Окончательный счет в игре установил Окафор. Швейцарец забил такой же гол, как Дзуффи. Таким образом, «быки» потерпели самое крупное поражение в еврокубках.

Фото: твиттер Лиги Европы

Источник: Еженедельник «Футбол»