Полузащитник ЦСКА признан лучшим молодым игроком России

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был признан лучшим молодым игроком года в России. Футболист получил награду «Первая пятерка».

В голосовании игрок набрал 202 балла. Вторым стал одноклубник Ахметова — Иван Обляков (177 баллов). За ним расположился футболист «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111). Четвертым расположился голкипер «Спартака» Александр Максименко (104).

В прошлом году награду «Первая пятерка» получил нападающий «армейцев» Федор Чалов. В позапрошлом году — Александр Головин. В разные годы ее обладателями становились Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алексей Миранчук и многие другие футболисты.

Напомним, что премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Детская футбольная лига