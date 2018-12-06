Полузащитник ЦСКА признан лучшим молодым игроком России

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 5 августа 2018 г.

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был признан лучшим молодым игроком года в России. Футболист получил награду «Первая пятерка».

В голосовании игрок набрал 202 балла. Вторым стал одноклубник Ахметова — Иван Обляков (177 баллов). За ним расположился футболист «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111). Четвертым расположился голкипер «Спартака» Александр Максименко (104).

В прошлом году награду «Первая пятерка» получил нападающий «армейцев» Федор Чалов. В позапрошлом году — Александр Головин. В разные годы ее обладателями становились Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алексей Миранчук и многие другие футболисты.

Напомним, что премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Детская футбольная лига

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