Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа. Португальский специалист аккуратно намекнул на одного футболиста.

Моуринью дал понять, что к критике может быть причастен вратарь «Порту» Икер Касильяс. Вратарь мечтает вернуться в сборную.

«Почему де Хеа много критикуют в Испании? Вы знаете? Я знаю. Потому что кое-кто очень влиятельный хочет вернуться в сборную. Но ему будет очень трудно это сделать, так как в команде играет лучший вратарь мира» — заявил Моуринью.

Главного тренера лондонского клуба попросили уточнить, кого же он имеет в виду. Моуринью ответил, что этот футболист ему нравится, и с ним они стали чемпионами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com