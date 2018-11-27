Жинола назвал имя самого сложного защитника АПЛ

Экс-нападающий «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэма» Давид Жинола знает, кто самый опасный защитник АПЛ конца 90-х. Он считает, что это бывший игрок «Арсенала».

Жинола назвал защитника Ли Диксона. Он объяснил свой выбор тем, что Диксон был очень неудобным и неприятным оппонентом во время выступлений в АПЛ.

«Я думаю, что противостояние с Диксоном было самым сложным. Он знал, что ему нужно меня опекать. Игрок был не крупного телосложения, но всегда держался на расстоянии шага. Когда я играл за «Ньюкасл», меня однажды удалили. Такое случалось нечасто в моей карьере. Я получил красную карточку, хотя толком ничего не сделал. Диксон же постоянно меня бил по ногам и оскорблял на французском языке» — заявил Жинола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky sports