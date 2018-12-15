Модрич знает, кто подрывает авторитет «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на комментарий главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Специалист заявил, что «сливочным» легче получить «Золотой мяч».

Футболист назвал вероятную причину подобного высказывания Симеоне. Таким образом специалист защищает Антуана Гризманна и тем самым подрывает авторитет «Реала». Кроме того игрок полагает, что бесполезно искать сторонние причины, чтобы объяснить, как «сливочным» удалось победить в очередной раз.

«Думаю, неправильно, что наши достижения, в том числе и два финала Лиги чемпионов, выигранные у «Атлетико», являются постоянным популистским тезисом, подтверждающим фаворитизм «Реала» — сказал Модрич.

Он также отметил, что уважает «матрасников», Диего Симеоне, игроков клуба и их фанатов.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo