Неймар ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барсу»

Автор: Дарья Григорьева 0

Неймар

Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону». Игрок не подтвердил, но и не опроверг информацию.

После матча между сборными Бразилии и  Уругвая (1:0) один из журналистов задал Неймару вопрос, касающийся вероятного возвращения игрока в каталонский клуб.  Футболист «ПСЖ» решил ответить оригинальным образом. Он не сказал ни слова и лишь улыбнулся в ответ.

Напомним, что в 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ». В нынешнем сезоне чемпионата Франции футболист провел за парижский клуб 11 матчей, забил 10 мячей и отметился пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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