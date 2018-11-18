Неймар ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барсу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону». Игрок не подтвердил, но и не опроверг информацию.

После матча между сборными Бразилии и Уругвая (1:0) один из журналистов задал Неймару вопрос, касающийся вероятного возвращения игрока в каталонский клуб. Футболист «ПСЖ» решил ответить оригинальным образом. Он не сказал ни слова и лишь улыбнулся в ответ.

Напомним, что в 2017 году Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ». В нынешнем сезоне чемпионата Франции футболист провел за парижский клуб 11 матчей, забил 10 мячей и отметился пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca