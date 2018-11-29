«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Давида Де Хеа на год

«Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта вратаря Давида Де Хеа еще на один год. Клуб также продолжает вести переговоры о долгосрочном соглашении с 28-летним голкипером.

Контракт испанца был действителен до лета 2019 года, что позволило бы ему с 1 января заключить предварительное соглашение с иностранным клубом.

«МЮ» воспользовался опцией продления и теперь Де Хеа останется как минимум до 2020 года.

Сообщалось, что Де Хеа готов подписать долгосрочный контракт с клубом, если ему значительно повысят оклад, ориентировочно с зарплатой 350 тысяч фунтов в неделю.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports