Миодраг Божович: «Все тренеры РПЛ поддержали введение видеоповторов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о планах на ближайшие две недели. Также специалист из Черногории рассказал о подготовке команды к матчу с московским «Спартаком».

«На прошедшем совещании РПЛ мы обсуждали программу на следующий год, говорили о введении техники VAR – это поддерживают все тренеры, а также о формировании чемпионата молодежных команд. Говорили о календаре – это всегда сложно, потому что нужно подстраиваться под Лигу чемпионов и Лигу Европы, матчи сборных.

К матчу со «Спартаком» будем тренироваться и готовиться. Как любят говорить здесь в России – есть над чем работать. Надеемся, что наши травмированные игроки восстановятся до игры с красно-белыми. На отсутствие ребят, уехавших в сборные, жаловаться не стоит. В этот раз их у нас всего двое – Антон и Шейдаев, но будет только хорошо, если больше наших игроков будут вызываться в национальные команды.

Мы уже обсудили с тренером молодежного состава Владимиром Кухлевским, что несколько ребят из их команды будут с нами на сборах. Но это должны быть те, кому тренировки и работа с основой пойдут на пользу, чтобы ребята могли и помочь нам, и сами развивались. Однозначно будем работать с молодежью», — заявил 50-летний тренер.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Крылья Советов»