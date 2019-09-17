Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз получил травму

Автор: Роман Шлуинский 0

Стоунз

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о новом травмированном игроке. На утренней тренировке получил повреждение защитник клуба Джон Стоунз.

«Стоунз выбыл на 4-5 недель», –  рассказал Гвардиола.

Ранее английский футболист не играл месяц из-за травмы и вышел только на матч – с «Норвичем».

Как итог, в распоряжении у «Манчестер Сити» остался один номинальный центральный защитник – Николас Отаменди. До этого Эмерик Лапорт получил травму и выбыл до весны.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Манчестер Сити»

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