«Ювентус» и «Реал» предложили «Ливерпулю» 150 миллионов фунтов за Мохамеда Салаха

«Ювентус» и «Реал» проявляют интерес к форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Оба клуба предложили мерсисайдцам большую сумму за 27-летнего нападающего.

По данным издания, две команды предложили «Ливерпулю» 150 миллионов фунтов (около 168 миллионов евро) за Мохамеда Салаха, но египтянин не хочет уходить из мерсисайдского клуба.

Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп знал о предложениях со стороны «Реала» и «Ювентуса». Немецкий специалист даже обговорил с руководством клуба угрозу ухода Салаха. Позже выяснилось, что нападающий пожелал не покидать Англию.

В минувшем сезоне Мохамед Салах принял участие в 51 игре «Ливерпуля». Он забил 27 мячей и отдал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror