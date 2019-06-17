«Интер» проявляет интерес к Гари Кэхиллу

Защитник Гари Кэхилл, возможно, продолжит карьеру в Италии. В услугах 33-летнего англичанина заинтересован «Интер».

По данным источника, в миланском клубе хотят пригласить Кэхилла на смену защитнику Миранде, который может уйти из команды.

Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте работал с англичанином в «Челси», поэтому хорошо знаком с игроком.

Отмечается, что миланцы и игрок еще не начали переговоры.

Напомним, в начале июня Гари Кэхилл покинул «Челси» после завершения контракта. Теперь он является свободным агентом. В минувшем сезоне 33-летний футболист принял участие в 8 матчах «Челси» во всех турнирах. Отметиться результативными действиями ему не удалось.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Mediaset