«Интер» проявляет интерес к Гари Кэхиллу

Защитник Гари Кэхилл, возможно, продолжит карьеру в Италии. В услугах 33-летнего англичанина заинтересован «Интер».
По данным источника, в миланском клубе хотят пригласить Кэхилла на смену защитнику Миранде, который может уйти из команды.
Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте работал с англичанином в «Челси», поэтому хорошо знаком с игроком.
Отмечается, что миланцы и игрок еще не начали переговоры.
Напомним, в начале июня Гари Кэхилл покинул «Челси» после завершения контракта. Теперь он является свободным агентом. В минувшем сезоне 33-летний футболист принял участие в 8 матчах «Челси» во всех турнирах. Отметиться результативными действиями ему не удалось.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport Mediaset