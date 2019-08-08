Полиция расследует расистский пост болельщика «Эвертона» в адрес Мохаммеда Салаха

Болельщика «Эвертона» на расовой почве оскорбил форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Полиция Мерсисайда уже сделала соответствующее заявление и начала расследование.

Подозреваемый, представившись поклонником «ирисок», разместил пост в твиттере, с которого был сделан репост. «Эвертон» уже осудил подобное поведение со стороны поклонников команды.

«Мы решительно осуждаем любые проявления расизма. Мы предоставили все материалы властям и пытаемся выяснить, действительно ли пользователь твиттера относится к нашему клубу», — сказал представитель «сине-белых».

«Преступление на почве ненависти недопустимо в любом проявлении, и те, кто используют интернет для оскорблений, должны понимать, что они нарушают закон», – говорится в заявлении полиции.

Напомним, в прошедшем сезоне 27-летний египтянин провел 38 матчей в чемпионате Англии. На его счету 22 голов и 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ВBC Merseyside