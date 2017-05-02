3 мая. 11:00. Видеотрансляция. «Сахалин» – «Смена». Дальневосточная война

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 3 мая в 11:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Смена» (Комсомольск-на-Амуре).

Полтора года назад Южно-Сахалинск посещала культовая группа Limp Bizkit. Теперь же жителям этого города приходится довольствоваться удовольствием на любителя: местный «Сахалин» идет на 3-м месте в турнире с шестью командами. И хоть отставание от лидеров из «Читы» — всего пять очков, этот клуб славится непостоянностью: «Сахалин» чередует победы с ничейными результатами и поражениями.

Их соперник в первом домашнем матче весеннней части сезона – «Смена». Команда из Комсомольска-на-Амуре не может одержать победы три тура подряд. Все эти встречи закончились без голов в исполнении футболистов «Смены». В прошлом году коллектив Максима Швецова первенствовал в зоне «Восток», сегодня же он считается главным неудачником ПФЛ. Триумф в игре с «Сахалином» поможет бело-голубо-зелным оторваться от зоны вылета.