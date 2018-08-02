Футболист Сидней, на которого претендовал «Краснодар», стал игроком «Бетиса»

Бразильский футболист Сидней перешел из «Депортиво» стал игроком севильского «Бетиса». 28-летний защитник подписал с «зелено-белыми» контракт до 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своем официальном сайте объявил о приобретении бразильского защитника. Сидней прибыл на сбор «быков» в Австрии, однако трансфер сорвался из-за разногласий клуба с агентами игрока.

Сидней в прошлом сезоне провел за «Депортиво» 22 матча во различных турнирах. По итогам сезона 2017/18 команда из Ла-Коруньи вылетела из высшего испанского дивизиона.

«Бетис» закончил сезон на шестом месте.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт клуба «Реал Бетис»