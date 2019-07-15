Марк Овермарс: «Хаким Зиеш лучше Месута Озила»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал об интересе европейских клубов к полузащитникам Давиду Нересе и Хакиму Зиешу. Клуб из Амстердама стал чемпионом Нижерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

«На следующей неделе мы начнем переговоры с окружением Нереса. У него есть конкретное предложение от одного клуба. Прошлой зимой он мог уехать в Китай, но мы не отпустили его. Посмотрите, как в итоге все сложилось и для «Аякса», и для него самого. Теперь он игрок сборной Бразилии».

«Я немного удивлен, что вокруг Зиеша все тихо. Я считаю, что он играет лучше с каждым годом, и его статистически он исключительно хорош.

Многие клубы все больше и больше обращают на это внимание. Они больше смотрят на его статистику, чем на то, что он показывает и что происходит вокруг него.

Для меня Зиеш лучше, чем Озил. Я бы посоветовал продать Озила и за половину этой суммы купить Зиеша. Но они меня не слушают (смеется). Так что он может просто остаться в «Аяксе», – сказал Овермарс.

Фото: Global Look Press

Источник: Voetbal International