Мануэль Пеллегрини хочет пригласить Хави Гарсию в «Вест Хэм»

Экс-игрока питерского «Зенита», а ныне полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия может вернуться в английский чемпионат. Им интересуется «Вест Хэм».

Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини хочет видеть 31-летнего хавбека в своей команде.

Стоит отметить, что чилийский специалист знаком с Гарсией по совместной работе в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне футболист потерял место в стартовом составе «Бетиса» и принял участие всего в шести матчах Ла Лиги, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: ABC de Sevilla