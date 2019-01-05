Мануэль Пеллегрини хочет пригласить Хави Гарсию в «Вест Хэм»

Автор: Роман Шлуинский 0

Экс-игрока питерского «Зенита», а ныне полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия может вернуться в английский чемпионат. Им интересуется «Вест Хэм».

Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини хочет видеть 31-летнего хавбека в своей команде.

Стоит отметить, что чилийский специалист знаком с Гарсией по совместной работе в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне футболист потерял место в стартовом составе «Бетиса» и принял участие всего в шести матчах Ла Лиги, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: ABC de Sevilla

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