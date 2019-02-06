Павлу Мамаеву и Александру Кокорину продлили срок ареста до 8 апреля

Сегодня суд рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Сообщается, что футболистам продлили срок ареста до 8 апреля.

Стоит отметить, что за Александра Кокорина был предложен залог в размере 10 миллионов 432 тысяч рублей. Про Кирилла, брата Кокорина, ничего не говорится. Сторона Мамаева предложила внести за хавбека залог в размере 6 миллионов рублей.

На заседании суда присутствовала жена нападающего «Зенита» — Дарья. Супруги Павла Аланы не было.

Напомним, что Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий находятся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу. За участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года они были заключены под стражу на два месяца. Позже их арест решили продлить до 8 февраля.

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Фото: Global Look Press

Источники: «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс», Sports.ru