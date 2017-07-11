Лучший гол Кубка конфедераций-2017 на счету мексиканца Фабиана

Автор: Юлия Древова 0

Автором самого красивого мяча турнира стал игрок сборной Мексики Марко Фабиан. Полузащитник отметился точным ударом в ворота сборной Германии в полуфинальном матче (1:4).

Болельщики выбирали лучшие голы Кубка конфедераций-2017 на официальном сайте ФИФА. Свое предпочтение мексиканцу отдали более половины проголосовавших пользователей – 55%.

На второй строчке оказался мяч сокомандника Фабиана Рауля Хименеса, забитый Новой Зеландии в матче группового этапа. Гол Рикарду Куарежмы в игре с Мексикой позволил полузащитнику сборной Португалии замкнуть тройку.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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