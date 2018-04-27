Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» принял мадридский «Атлетико» в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы. Сильнейший выявлен не был.

Лига Европы. 1/2 финала

АРСЕНАЛ — АТЛЕТИКО — 1:1 (0:0)

Лондон. 26 апреля.

Стадион «Эмирейтс». 59167 зрителей.

Судья: Клеман Турпен (Франция).

«Арсенал»: Оспина, Косельни, Монреаль, Мустафи, Белльерин, Рэмзи, Уилшер, Озил, Джака, Ляказетт, Уэлбек.

«Атлетико»: Облак, Годин, Врсалько, Лукас, Хименес, Парти, Коке, Сауль, Корреа (Савич, 75), Гризманн (Торрес, 85), Гамейро (Габи, 65).

Голы: 1:0 — Ляказетт (61), 1:1 — Гризманн (82).

Предупреждение: Врсалько (2).

Удаление: Врсалько (10).

21 (9) удары (в створ) 5 (4)

12 фолы 10

11 угловые 0

0 офсайды 2

72 % владения мячом 28

Если «Атлетико» и встречался с «Арсеналом», то было это в 2009 году в рамках товарищеского турнира Emirates cup. Тогда лондонцы обыграли мадридцев 2:1 за счет невероятного дубля Андрея Аршавина. Россиянин забил два гола менее, чем за 5 минут в концовке матча. Сначала Аршавин сравнял счет на 85-й минуте, а на 89-й вывел «Арсенал» вперед. Интересно, что именно сегодня мадридский «Атлетико» празднует 115-летие со дня основания клуба (26 апреля 1903 год). Первый матч «матрасников» с «пушкарями» прошел в напряжении. Тренер «Атлетико» Диего Симеоне так вообще был удален. Во многом благодаря сейвам Яна Облака лондонскому «Арсеналу» победить сегодня не удалось. Ответный матч пройдет 3 мая на «Ванда Метрополитано» в Испании.

Фото: официальный твиттер ФК «Атлетико Мадрид»

Источник: Еженедельник «Футбол»