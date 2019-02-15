Хулен Лопетеги: «Хотел бы работать в лучших лигах, и АПЛ — одна из таких»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги поделился мыслями о потенциальном приходе в один из клубов английской Премьер-лиги. Испанский специалист также ранее возглавлял сборную Испании и «Порту».

«Тренер должен быть открыт к предложениям, но если бы я мог выбирать, то предпочел бы работать в лучших лигах. Премьер-лига – одна из таких. Когда смотришь матч чемпионата Англии, можешь прочувствовать атмосферу, уважение к футболистам и тренерам, это очень важно. Я бы тоже хотел это ощутить.

Конечно, Примера – тоже потрясающая лига с невероятными игроками и специалистами, но я пока не знаю, как сложится мое будущее. Посмотрим», — сказал экс-тренер «Реала».

Лопетеги был уволен из «Реала» в конце октября прошлого года – спустя четыре с половиной месяца после назначения.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC