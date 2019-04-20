Премьер-лига. 24-й тур. «Арсенал» обыграл «Уфу» на выезде

В матче 24-го тура чемпионата России «Уфа» играла с тульским «Арсеналом». Встреча закончилась победой туляков.

Премьер-лига. 24-й тур

УФА — АРСЕНАЛ ТУЛА — 1:2 (1:2)

Уфа. 20 апреля.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Аликин (Вомбергар, 75), Живоглядов, Сысуев, Пауревич, Ванек (Алиев, 64), Безденежных (Кротов, 84), Неделчару, Игбун.

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Хагуш, Альварес, Григалава, Костадинов, Горбатенко, Бакаев (Кангва, 90), Берхамов (Ткачев, 87), Мирзов, Джорджевич.

Голы: 0:1 — Бакаев (3), 0:2 — Горбатенко (24), 1:2 — Игбун (38).

Предупреждения: Йокич (7), Безденежных (26), Григалава (47), Неделчару (63), Берхамов (70), Сысуев (83).

6 (3) удары (в створ) 7 (5)

22 фолы 4

7 угловые 9

1 офсайды 0

48 % владения мячом 52

«Уфа» подошла к этой игре с 4-матчевой серией без поражений, однако встречу хозяева начали плохо. Уже на 3-й минуте забил «Арсенал». После прострела Джорджевича мяч отлетел к Бакаеву, который мощно пробил по воротам. Спустя некоторое время туляки увеличили преимущество. Футболисты «Арсенала» вышли в контратаку 3 в 2, Горбатенко дошел до штрафной и пробил в правый угол. Однако еще до перерыва Игбун отыграл один мяч. Он переправил мяч в ворота после подачи Сысуева с левого фланга. Несмотря на все попытки «Уфы», им не удалось отыграться. Таким образом, уфимцы потерпели первое поражение под руководством Вадима Евсеева и остались на 14-м месте в таблице. «Арсенал» же после победы набрал 35 очков и приблизился к зоне еврокубков.

Фото: твиттер тульского «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»