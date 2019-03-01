«ПСЖ» может продать права на название стадиона

«ПСЖ» планирует продать права на название стадион. Парижский клуб хочет привлечь дополнительный источник финансирования.

По информации источника, парижане изучают возможность заключить спонсорский контракт на нейминг своего домашнего стадиона «Парк де Пренс».

«Мы рассматриваем такую возможность. У многих клубов в наше время есть сделки по неймингу», – сказал президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи.

Сообщается, что пока никаких конкретных вариантов у «ПСЖ» нет. Клуб не вступал в предметные переговоры с потенциальными спонсорами, поскольку не считает это приоритетным направлением.