УЕФА подтвердил возможность отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков

Главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм подтвердил, что «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков. Наказание будет применено, если подтвердятся обвинения в нарушении финансового фэйр-плей.

Сейчас УЕФА и АПЛ, после серии материалов от Football Leaks, проверяют информацию о махинациях «Ман Сити» со спонсорским и контрактами.

«Если то, что написано о «Манчестер Сити», правда, может возникнуть серьезная проблема.

Это может привести к самому суровому наказанию – исключению из соревнований под эгидой УЕФА.

Если информация Der Spiegel верна, это противоречит правдивой отчетности о финансах клуба», – заявил главный следователь Летерм.

В 2014 году УЕФА уже наказывал англичан и «ПСЖ» за нарушении финансового фэйр-плей. Тогда клубы оштрафовали на 49 миллионов фунтов, сократили их заявки на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: ITV