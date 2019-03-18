Томас Мюллер: «Бавария» хотела нанести ответный удар Дортмунду»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Майнцем». Мюнхенский клуб разгромил соперника со счетом 6:0.

«Мы хотели непременно показать хорошую игру. Из-за результата в среду мы ставили перед собой максимальную задачу. Мы хотели использовать свои моменты и нанести ответный удар Дортмунду, который победил вчера вечером. Я рад, что мы так хорошо вошли в игру. Сегодня с самых первых минут мы оказывали давление на соперника. Приятно играть в такой разнообразный футбол. Мы хорошо использовали свободные зоны. Важно, что в последних трех матчах мы добыли хорошую статистику забитых мячей. Сейчас наше положение в таблице значительно лучше по сравнению с тем, что было в первом круге», — сказал 29-летний немец.

«Бавария» делит первую строчку чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией». Обе команды после 26 туров имеют по 60 очков. В текущем сезоне Мюллер сыграл 24 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт «Баварии»