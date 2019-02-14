Павел Мамаев забил 7 голов в состоявшемся в СИЗО матче

Автор: Роман Шлуинский 0

Павел Мамаев

Сегодня прошел футбольный матч в СИЗО-2 «Бутырка». В этой встрече принял участие полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Игра приурочена ко Дню всех влюбленных и посвящена женской половине человечества. По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, форвард «Зенита» Александр Кокорин пропустил игру из-за больного колена.

Матч закончился со счетом 8:7. Мамаев сыграл по тайму (один тайм – 20 минут) за обе команды и забил 7 голов.

Напомним, Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий находятся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу. За участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года они были заключены под стражу на два месяца. Позже их арест решили продлить до 8 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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