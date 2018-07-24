Кингсли Коман: «У меня не было никаких контактов с «Арсеналом»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал ситуацию о возможном переходе в лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы купить молодого француза за 44 миллиона фунтов.

«У меня не было никаких контактов с «Арсеналом». Точно ли я останусь в этом сезоне в «Баварии»? Да, если все будет нормально. Нормально – значит нормально, здесь нечего обсуждать. Я продлил свой контракт с «Баварией» на пять лет, я планирую и дальше выступать за клуб. Со мной никто не обсуждал возможного перехода в другую команду», — приводит слова Комана источник.

Ранее сообщалось, что на приобретении француза настаивает главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери. Лондонцы готовы предложить немецкому клубу £ 44 млн (€ 49,6 млн) за трансфер игрока.

В прошедшем сезоне французский полузащитник принял участие в 21-м матче немецкой Бундеслиги, в которых отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com