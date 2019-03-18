Маурицио Сарри назвал проблему «Челси»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о шансах команды на попадание в топ-4 АПЛ. Кроме того он назвал проблему «синих». 

«Если бы мы могли стабильно демонстрировать игру, показанную в первом тайме, занимали бы совершенно другую позицию в таблице. Тем не менее мы продолжаем сталкиваться с подобными проблемами.

Что касается шансов на топ-4, то нет ничего невозможного, нам необходимо отыграть лишь три очка. На дистанции в восемь матчей это вполне реально, но если не сможем улучшить игру и избежать повторения таких вторых таймов, как против «Эвертона» (0:2), это будет нереально», — заявил итальянец.

Напомним, в чемпионате Англии лондонский клуб располагается на шестом месте с 57 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Челси»

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