Маурицио Сарри назвал проблему «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о шансах команды на попадание в топ-4 АПЛ. Кроме того он назвал проблему «синих».

«Если бы мы могли стабильно демонстрировать игру, показанную в первом тайме, занимали бы совершенно другую позицию в таблице. Тем не менее мы продолжаем сталкиваться с подобными проблемами.

Что касается шансов на топ-4, то нет ничего невозможного, нам необходимо отыграть лишь три очка. На дистанции в восемь матчей это вполне реально, но если не сможем улучшить игру и избежать повторения таких вторых таймов, как против «Эвертона» (0:2), это будет нереально», — заявил итальянец.

Напомним, в чемпионате Англии лондонский клуб располагается на шестом месте с 57 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Челси»