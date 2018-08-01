Гонсало Игуаин отказывается переходить в «Милан»

Руководство клубов «Ювентус» и «Милан» уже пришли к соглашению о трансфере. Но договориться с аргентинцем не удалось.

Накануне стало известно, что клубы близки к договоренности о переходе Игуаина, а также об обмене Леонардо Бонуччи, который вернется в Турин, на Маттию Кальдару.

30-летний форвард «Старой синьоры» не хочет уходить в «Милан» на правах аренды и настаивает на полноценном трансфере. Кроме того, Игуаин требует зарплату в размере 9 миллионов евро в год, в то время как «Милан» предлагает 7,5 миллионов.

За нападающим «Ювентуса» и сборной Аргентины активно продолжает следить «Челси», который планирует отпустить Оливье Жиру и взамен подписать Игуаина.

Гонсало Игуаин выступает за туринский «Ювентус» с 2016 года. В составе «бьянконери» нападающий принял участие в 73 играх и отметился 40 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport