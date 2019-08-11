Премьер-лига. 5-й тур. «Локомотив» разгромил «Урал»

В рамках 5-го тура РПЛ «Локомотив» провел матч против «Урала». Встреча завершилась победой хозяев — 4:0

Премьер-лига. 5-й тур.

ЛОКОМОТИВ — УРАЛ — 4:0 (2:0)

Москва. 11 августа.

Стадион: «РЖД-Арена».

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбусь (Идову, 82), Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук (Сулейманов, 85), Ан. Миранчук (Тугарев, 79), Крыховяк, Смолов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов (Поляков, 46), Кулаков, Ароян, Фидлер (Бавин, 82), Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Панюков (Ильин, 46).

Голы: 1:0 — Смолов (17). 2:0 — Жемалетдинов (28), 3:0 — Крыховяк (76), 4:0 — Ал. Миранчук (78)

Предупреждения: Фидлер (16), Смолов (19), Емельянов (35), Поляков (50)

20 (10) удары (в створ) 9(5)

11 фолы 14

1 офсайды 1

5 угловые 5

48 % владения мячом 52

В начале матча «Локомотив» еще чувствовал давление «Урала», но после гола Смолова, гости затухли и перестали давить на «железнодорожников». Москвичи продолжили увеличивать преимущество: Жемалетдинов удачно пробил по воротам Годзюра, а после перерыва команда Семина выдала успешный отрезок из мячей Крыховяка и Алексея Миранчука. У «Локомотива» были шансы отличиться еще парой голов, но «железнодорожникам» этого сделать не удалось. «Урал» же третий матч подряд не может одержать победу.

Фото: Официальный Twitter ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»