Гонсало Игуаин: «Хочу возвращения «Милана» на вершину»

Новичок «Милана» Гонсало Игуаин поделился впечатлениями от перехода в миланский клуб. 30-летний аргентинский нападающий подписал контракт с «россонери» на 4 года с годовым окладом в размере 8,5 миллионов евро.

«Хочу поблагодарить «Милан» за огромные усилия, благодаря которым я оказался здесь. Это большой вызов для меня. Надеюсь отплатить за такое доверие.

Я присоединился к клубу с невероятной историей. Болельщики заслуживают возвращения «Милана» туда, где он должен быть. Хочу, чтобы «Милан» вновь стал командой-победителем.

У нас с Аллегри были разногласия, но не они привели меня сюда. Только мотивация «Милана». В моем переходе большую роль сыграл Леонардо, хедж-фонд «Elliott» показал уверенность в желании вернуть клуб на вершину.

Если команда будет верить в свои возможности, она может далеко зайти. У нас должна быть уверенность, что мы делаем все правильно», – сказал Игуаин.

Ранее Гонсало Игуаин выступал за команды «Ювентус», «Наполи», «Реал Мадрид» и «Ривер Плейт».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia