Юрий Семин: «Судья испортил матч за Суперкубок»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался недоволен судейством матча за Суперкубок России. «Железнодорожники» в дополнительное время проиграли «Спартаку» со счетом 1:2.

«Первый канал правильно сделал, что показал сегодня матч — футбол был интересный. Благодарен команде, которая отдавала силы и показывала качественный футбол. Игра была равной, но я уже много раз говорил, что только видеоповторы спасут российский футболист. Адриано должен был получить вторую желтую карточку, но он ее не получил.

Почему он не удалил Адриано? Судья полностью испортил этот матч», — прокомментировал главный тренер «Локомотива».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС