Айртон Дантас: «Рад, что забил первый гол за «Спартак»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Защитник «Спартака» Айртон поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» (4:0) в рамках Кубка «Матч Премьер». Бразилец стал автором первого гола в этой встрече. 

– Я только начинаю адаптироваться в новой команде. И очень рад, что забил первый гол. Поздравляю парней с хорошим турниром. Три матча – три победы, мы отлично начали предсезонную подготовку.

– Адаптация проходит хорошо?

– Да, спасибо другим бразильцам «Спартака». Луис Адриано, Педро Роша и Фернандо мне очень помогают. Да и Зе Луиш с Мельгарехо общаются, дают советы.

– «Спартак» может стать чемпионом?

– Нужно идти от игры к игре. Но главное, чтобы команда выполняла то, что должна, – сказал Айртон.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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