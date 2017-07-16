«Манчестер Сити» интересуется Данило

Автор: Алена Груздева 0

«Манчестер Сити» намерен приобрести правого защитника Данило. Трансфер футболиста «Реала» оценивается в 35 млн евро.

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола планирует и дальше усилить линию защиты после приобретения Кайла Уокера из «Тоттенхэма». Главная цель — 26-летний фулбэк мадридского «Реала» Данило. Однако так же активно в трансфере бразильца заинтересован лондонский «Челси». Сообщается, что если покупка состоится, то «горожане» только за усиленную позицию правого защитника в это трансферное окно выложат более 70 млн фунтов.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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