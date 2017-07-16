ФИФА не получала письма от арабских стран по поводу ЧМ-2022 в Катаре

Автор: Алена Груздева 0

Катар 2022

Новость о письме от шести арабских стран, адресованного Джанни Инфантино, официально опровергнута. Об этом сообщили в ФИФА.

Ранее было известно, что Египет, ОАЭ, Мавритания, Саудовская Аравия, Йемен и Бахрейн подавали запрос в ФИФА с просьбой о переносе ЧМ-2022 из Катара. Страны-соседи Катара выразили опасение обстановкой в стране, где, по их мнению, на государственном уровне поддерживают террористические группировки. Однако в международной футбольной организации факт обращения отрицают.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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