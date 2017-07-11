Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт с «Миланом» до 2021 года

Автор: Лидия Дидык 0

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подписал новый контракт до 2021 года. Зарплата игрока составит 6 миллионов евро в год.

Его брат Антонио также подписал контракт с клубом и будет получать в «Милане» один миллион евро за сезон.

Ранее сообщалось, что сумма отступных за 18-летнего голкипера составит 70 миллионов евро. В случае, если клуб не будет выступать в Лиге чемпионов, сумма составит 50 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Милана»

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