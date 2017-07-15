Закария Баккали будет выступать за «Депортиво» на правах аренды

Автор: Алена Груздева 0

Закария Баккали из «Валенсии» перешел в аренду к «Депортиво». Арендное соглашение с бельгийцем марокканского происхождения рассчитано до лета 2018 года.

В «Валенсии» 21-летний полузащитник выступает в течение двух сезонов, до этого игрок числился в составе молодежного «ПСВ». В 2015 году Баккали был номинирован на награду Golden Boy, которую вручают лучшему футболисту мира до 21 года.

В Примере-2016/17 Закария Баккали вышел на поле в 18 матчах, отметился одним голом и одним голевым пасом.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Депортиво»

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