Вингер «Ниццы» Алан Сен-Максимен может перейти в «Милан»

Вингер «Ниццы» Аллан Сен-Максимен по окончании сезона может продолжить карьеру в «Милане». Сен-Максимен выступает за клуб с августа 2017 года.

Итальянский клуб предварительно согласовал трансфер 21-летнего француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.

Сен-Максимен станет игроком «Милана» в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

«Россонери» хотели приобрести игрока еще в январе, но сделка сорвалась.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Сен-Максимен забил 5 голов и сделал 4 результативных паса. Всего полузащитник сыграл за «Ниццу» 48 игр и забил семь голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportmediaset