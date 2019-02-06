Вингер «Ниццы» Алан Сен-Максимен может перейти в «Милан»

Вингер «Ниццы» Аллан Сен-Максимен по окончании сезона может продолжить карьеру в «Милане». Сен-Максимен выступает за клуб с августа 2017 года.
Итальянский клуб предварительно согласовал трансфер 21-летнего француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.
Сен-Максимен станет игроком «Милана» в случае выхода команды в Лигу чемпионов.
«Россонери» хотели приобрести игрока еще в январе, но сделка сорвалась.
В текущем сезоне французской Лиги 1 Сен-Максимен забил 5 голов и сделал 4 результативных паса. Всего полузащитник сыграл за «Ниццу» 48 игр и забил семь голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Sportmediaset