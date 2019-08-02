«Барселона» готова продать Филиппе Коутиньо за 100 млн евро

Автор: Дарья Григорьева 0

Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть клуб. Каталонцы готовы продать футболиста. 

Сообщается, стороны собирались договориться об уходе бразильца из команды. Но на данный момент вариантов для продолжения карьеры у хавбека нет.

Сине-гранатовые оценивают переход Коутиньо в 100 млн евро и не планируют снижать цену. Но конкретных предложений о его покупке испанцам так и не поступило.

Напомним, в прошлом сезоне Примеры полузащитник провел 34 матча, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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