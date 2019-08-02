«Барселона» готова продать Филиппе Коутиньо за 100 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может покинуть клуб. Каталонцы готовы продать футболиста.

Сообщается, стороны собирались договориться об уходе бразильца из команды. Но на данный момент вариантов для продолжения карьеры у хавбека нет.

Сине-гранатовые оценивают переход Коутиньо в 100 млн евро и не планируют снижать цену. Но конкретных предложений о его покупке испанцам так и не поступило.

Напомним, в прошлом сезоне Примеры полузащитник провел 34 матча, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca