Еще один игрок ЦСКА вызван в сборную России

Защитник ЦСКА Георгий Щенников вызван в сборную России. Появление футболиста в национальной команде связано с травмой игрока «Рубина» Федора Кудряшова.

Большую часть тренировочного сбора у Кудряшова были проблемы с мышцами приводящей группы бедра. Все это время у него наблюдалась положительная динамика, но проведенные тесты показали, что участие в предстоящем матче Кудряшова стоит под вопросом. Состояние защитника может усугубиться.

Сегодня вечером Щенников прибудет в столицу Швеции в Стокгольм. Вместе с ним вылетит нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Они присоединятся к тренировкам сборной России.

Напомним, что сборная России лидирует в группе и опережает Швецию на три очка. Команды поборются за первое место во второй группе лиги B. Матч между Россией и Швецией пройдет в Стокгольме 20 ноября. Сборная Турции вылетела из борьбы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter сборной России по футболу