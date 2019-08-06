«Рубин» готов приобрести Бибраса Натхо

Бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо может вернуться в РПЛ. В приобретении игрока заинтересован казанский клуб.

По информации источника, Натхо может оказаться в команде Романа Шаронова, но в таком случае футболисту придется пойти на понижение зарплаты. В «Олимпиакосе» хавбек получал около одного млн евро в год. Казанцы готовы платить ему только 300 тыс. евро.

Также сообщается, что клуб уже связывался с Натхо.

Напомним, полузащитник выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год, а за ЦСКА с 2014 по 2018. В прошлом сезоне чемпионата Греции Натхо отыграл 21 матч, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: «БИЗНЕС Online»