Станислав Черчесов: «Головину нужно ещё буквально 10 дней, чтобы вернуться в общую группу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о восстановлении после травмы полузащитника «Монако» Александра Головина. 21-летний Головин в начале августа надорвал связки голеностопа на тренировке.

«Два дня назад мы с ним по телефону разговаривали, Саша осваивается. Понятно, что с травмы начинать в новом клубе неприятно никому, но, по информации на позавчерашний день, ему нужно еще буквально 10 дней, чтобы вернуться в общую группу.

Мы приняли решение, что смысла нет его вызывать, чтобы он остался и лечился в своей команде и дальше проявлял себя», — сказал главный тренер российской сборной.

21-летний полузащитник стал игроком «Монако» этим летом. Контракт с монегасками рассчитан на пять лет.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС