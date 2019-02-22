Сердар Азмун признан игроком недели в Лиге Европы

Стал известен футболист, которого признали лучшим игроком недели Лиги Европы. Им стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

В ответном матче 1/16 финала против «Фенербахче» (3:1) 24-летний форвард отдал одну результативную передачу и сделал дубль, который позволил его команде пройти в следующий раунд.

Стоит отметить, что иранец получил награду, опередив форварда «Ред Булл Зальцбург» Пэтсона Даку, полузащитника «Севильи» Пабло Сарабию и хавбека «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Напомним, Сердар Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» 1 февраля 2019 года. Для иранского нападающего матч с «Фенербахче» был первым на «Газпром Арене».

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: официальный твиттер УЕФА