Антонио Конте может возглавить «Интер» летом

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте может вернуться к работе после окончания нынешнего сезона. Он может возглавить клуб из серии А.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com, новым клубом специалиста может стать миланский «Интер». Руководство нерадзурри намерено летом отправить в отставку нынешнего наставника Лучано Спаллетти и и уже начало переговоры с Конте.

Свою роль в возможной договоренности между Антонио и «Интером» может сыграть новый генеральный директор нерадзурри Джузеппе Маротта, хорошо знакомый со специалистом по работе в «Ювентусе».

После 21 тура «Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от возглавляющего первенство «Ювентуса» на 19 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia