Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. «Зенит» победил «Фенербахче» в Санкт-Петербурге и вышел в 1/8 финала

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одержал победу над «Фенербахче» — 3:1. Благодаря победе в Санкт-Петербурге «сине-бело-голубые» прошли в следующую стадию турнира.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

ЗЕНИТ (РОССИЯ) — ФЕНЕРБАХЧЕ (ТУРЦИЯ) — 3:1 (2:1)

Санкт-Петербург. 21 февраля.

Стадион: «Газпром Арена». 50 448 зрителей.

Судья: Майкл Оливер (Англия).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Барриос, Оздоев, Эрнани (Мак, 56), Дриусси, Азмун (Заболотный, 80), Дзюба (Мусаев, 88).

«Фенербахче»: Текин, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпынар, Калдырым (Кейбаши, 67), Жаилсон (Слимани, 80), Топал, Элмаз, Айю, Мозес, Потук (Арслан, 46).

Голы: 1:0 — Оздоев (4), 2:0 — Азмун (37), 2:1 — Топал (43), 3:1 — Азмун (76).

Предупреждения: Азмун (18), Эрнани, (34), Шкртел (40), Потук (45), Барриос (50), Арслан (71), Озбайраклы (83), Элмаз (90).

12 (7) удары (в створ) 14 (3)

18 фолы 15

8 угловые 3

7 офсайды 1

43 % владения мячом 57

Этом матч может записать себе в актив Азмун. В начале встречи 24-летний нападающий отдал голевую передачу: иранский футболист выиграл борьбу в штрафной турков и скинул мяч на Оздоева, а тот вколотил футбольный снаряд в ворота. На 30-й минуте Азмуна вывели один на один, но в последний момент Топал в подкате выбил мяч. В концовке первой половины встречи хозяева удвоили преимущество. Дриусси подал в штрафную «Фенербахче», где Азмун выпрыгнул выше всех и забил гол. Перед перерывом клуб из Стамбула отыграл один мяч. Топал дальним ударом попал в девятку. Во втором тайме все тот же Азмун увеличил отрыв «Зенита». Дзюба отдал мяч иранцу, а 24-летний форвард прокинул мяч мимо защитников и покатил его в угол.

Первый матч: «Фенербахче» 1:0 «Зенит»

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»