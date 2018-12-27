«Интер» наказан двумя матчами без зрителей за расистские оскорбления Калиду Кулибали со стороны фанатов

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии вынес наказание «Интеру» по итогам матча 18-го тура серии А с «Наполи». Миланский клуб в той игре одержал победу 1:0.

Миланский клуб проведет два домашних матча – против «Беневенто» и «Сассуоло» – при пустых трибунах в связи с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Фанатская трибуна «Курва Норд» будет закрыта для болельщиков на три домашних матча. Комитет в качестве отягощающих обстоятельств принял во внимание, что подобное случается уже не в первый раз.

Кулибали, который получил красную карточку в матче с «Интером», дисквалифицирован на 2 матча. Лоренцо Инсинье получил аналогичное наказание, также он заплатит 10 000 евро штрафа за то, что оскорблял рефери, будучи капитаном.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia