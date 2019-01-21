Давид Луиз: «Игроки «Челси» верят в Маурицио Сарри»

Защитник «Челси» Давид Луиз после поражения от «Арсенала» поддержал главного тренера команды Маурицио Сарри. «Синие» проиграли команде Унаи Эмери со счетом 0:2.

«Сарри был недоволен, но недовольны были все, так что это нормально. Если перед стартом сезона вы бы спросили, умеет ли «Челси» держать мяч, но ответ был бы – нет.

Но сейчас мы умеем это делать, как и лучшие команды мира, но нам нужно улучшить свою игру в последней трети поля.

Это часть процесса. Когда пытаешься что-то сделать, и мысль об этом засела в твоей голове, если ты веришь в это, то этого можно добиться.

Если ты начнешь менять что-то из-за результатов, эффекта не будет. Это наша философия, я в нее верю, и мы должны расти, как и любая команда мира.

То, что проделал Сарри в «Челси», просто невероятно, потому что команде, как правило, необходим год или два, чтобы понять философию, как было в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле», которые сейчас очень хорошо играют с мячом.

Я не думаю, что футболисты сейчас настраиваются против, все верят в него и поддерживают», – сказал Луиз.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com