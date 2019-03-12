Сергей Игнашевич может возглавить команду РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может возглавить клуб из Российской Премьер-лиги. Он, возможно, станет главным тренером «Оренбурга» в случае отставки Владимира Федотова.

«Я свечку не держал, но в футбольных кулуарах ходят разговоры о том, что в том случае, если в «Оренбурге» все-таки решатся сменить тренера, могут быть рассмотрены не те кандидатуры, которые всплывали (тот же Массимо Каррера, папа Романа Еременко Алексей, который работает в Финляндии).

Называется супернеожиданная фамилия Сергея Игнашевича. Напомню, что Игнашевич завершил карьеру и сейчас работает в дубле ЦСКА, но не главным тренером. Известно, что Игнашевич хотел бы заниматься тренерской карьерой. Более того, по моей информации, в какой-то момент могло рассматриваться его вхождение в штаб Сергея Семака.

Мне кажется, по своему складу, по ментальности Игнашевич вполне может быть полноценным главным тренером. Думаю, что у него есть амбициозные цели в плане собственной тренерской карьеры. Пока он присматривается, привыкает к роли тренера.

Да, это будет шок-назначение. У него нет полноценного тренерского опыта, в отличие от Сергея Семака, который был помощником того же Спаллетти», – сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

Напомним, Сергей Игнашевич завершил свою игровую карьеру после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Хорватии. В июле того же года он был назначен тренером молодежной команды ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»